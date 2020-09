Eine 28-Jährige schwimmt gegen den Strom und eröffnet eine Greißlerei in Böckstein

Böckstein hat wieder einen Nahversorger: Neben Brot und Wurst gibt es in der Greißlerei von Katharina Faltis auch heilsame Naturprodukte.

Die Entscheidung sei beim Spazierengehen gefallen, sagt Katharina Faltis. Mitten in der Zeit des Lockdowns. "Ich habe das Gebäude gesehen, den Vermieter angerufen und am nächsten Tag war alles erledigt." Den Gedanken, sich selbstständig zu machen, habe sie schon länger in sich getragen, so die gelernte pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin. Mit einem Geschäft rund um das Traditionelle Europäische Heilwissen (TEH), so der ursprüngliche Plan. Die Nahversorgerfunktion übernimmt die gebürtige Kärntnerin nun auch noch mit.

Seit der Bäcker vor einigen Jahren ...