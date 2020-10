Eine Ära ist in St. Gilgen zu Ende: Folgt Zauner dem Dallmann?

Sie lebten ihr Leben für süße Dinge, jetzt ist das zartbittere Ende gekommen: Franz und Sylvia Mayrhofer haben mit der Konditorei Dallmann in St. Gilgen ihr berufliches Lebenswerk vollendet.

Es ist viel Wehmut zu spüren. 66 Jahre lang galt die Konditorei Dallmann im Ortszentrum von St. Gilgen als Treffpunkt und Institution für viele, auch internationale Gäste wie den früheren deutschen Kanzler Helmut Kohl während seiner Sommerurlaube am Wolfgangsee. Seit Donnerstag gähnt eine ungewohnte Leere in dem ehrwürdigen Lokal. "Wegen Neuübernahme geschlossen" steht an der Tür, Konditormeister Franz Mayrhofer und seine Frau Sylvia räumen letzte Erinnerungsstücke aus dem Lokal. Immer wieder kommen frühere Gäste und Einheimische vorbei und es sind ...