Eine App soll zeigen, wann die Sonne kommt und geht

Frühstücken auf dem Balkon oder Abendessen auf der Terrasse. Wie sieht es da mit dem Sonnenschein aus? Die Hillebrand Gruppe bietet eine neue App an. Diese soll Kunden, die sich für eine geplante Wohnung interessieren, zeigen, wann, wo und wie lange sie vom Sonnenschein profitieren würden.

Wie viele Sonnenstunden habe ich auf dem Balkon wirklich? Und ab wann wird es auf meiner Sonnenterrasse schattig? Die Frage nach dem Sonnenstand beschäftigt Interessenten von Eigentums- oder Mietwohnungen. Die Hillebrand-Gruppe in Wals-Siezenheim will jetzt Abhilfe schaffen - mit einer neuen App. In einer 3D-Ansicht mit 360-Grad-Kamera können sich Interessenten anschauen, wie viel Sonne sie in der Wohnung bekommen - und wann diese verschwindet.