Eine eigene Straße zum 40-Jahr-Jubiläum

Das Lungauer Familienunternehmen Samson Druck feierte mit 300 Gästen. Das Firmengebäude in St. Margarethen steht jetzt offiziell in der Samson-Druck-Straße.

Große Feier in St. Margarethen im Lungau: Das Familienunternehmen Samson Druck lud anlässlich seines 40-jährigen Betriebsjubiläums rund 300 Gäste an seinen Firmensitz. Samson ist mit 110 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 17 Millionen Euro eine der größten Druckereien in Österreich. Zu den Kunden zählen neben heimischen Großunternehmen viele international renommierte Konzerne.

Heuer wurde die 1978 gegründete Firma bereits mit dem Salzburger Landeswappen sowie dem Wirtschaftspreis "Wikarus" als Unternehmen des Jahres ausgezeichnet.

Gerhard Aichhorn, der den Betrieb in den Achtziger Jahren von seinem Vater übernommen hat, wurde der Titel "Kommerzialrat" verliehen. Und als weiteres Highlight bekam das Unternehmen von der Gemeinde St. Margarethen einen eigenen Straßennamen geschenkt. Das Firmengelände steht künftig nicht mehr nur im Gewerbegebiet, sondern ganz offiziell in der "Samson-Druck-Straße".

Auch der Samson höchstpersönlich gab sich bei der Feier die Ehre.

17 Mitarbeiter wurden für ihre lange Firmenzugehörigkeit geehrt.



Quelle: SN