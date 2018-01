Eine Fahrt mit dem Lift kostet nur zwei Euro

Günstige Gemeindelifte sind wichtig für den Skinachwuchs. Der Lift in Bramberg feiert ein Jubiläum und hat jetzt eine Skihütte wie die Großen.

Früher gab es sie in fast jedem Ort im Gebirge, aber in den letzten Jahrzehnten habe viele zugesperrt: die Gemeindeschlepplifte, bei denen die einheimischen Kinder zu günstigen Preisen ihre ersten Versuche auf Ski machten.

Einige der Kleinstskigebiete werden mit viel Engagement am Leben erhalten. Etwa der Wennser Gletscher in Bramberg. Das Skigebiet feiert am Sonntag sein 33-jähriges Bestehen. Es gibt eine Feier mit Musik, und die Liftbenutzung ist an diesem Tag gratis. Anders als der Name vermuten lässt, befindet sich der Lift natürlich nicht auf einem Gletscher, sondern direkt im Tal auf der Schattseite. Wenns steht für den gleichnamigen Ortsteil. Der Zusatz Gletscher komme von der Schneesicherheit, sagt Geschäftsführer Rudolf Göstl. "Wir haben 1989 die erste Beschneiungsanlage im Oberpinzgau installiert." Eröffnet wurde das Skigebiet 1984, nachdem man den alten Lift auf der Sonnseite wegen Schneemangels aufgeben musste.