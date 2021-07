Eine Greißlerei widmet sich ganz dem Wild

Vom Reh-Bosna bis zum küchenfertigen Fasan: Nach einem halben Jahr Umbau eröffnet jetzt die Genussgreißlerei der Region Pongauer Wild.

Fünf Jahre nach Start des Genussmobils hat die Genussregion Pongauer Wild auch eine fixe Adresse für die Vermarktung von Wildprodukten. Ein ehemaliges Blumengeschäft am Parkplatz des Krankenhauses Schwarzach wurde zur Genussgreißlerei umgebaut. Am Dienstag öffnet "Genussgreißlerin" Stefanie Doppler erstmals die Türen. Die St. Veiterin bringt Erfahrung aus dem Frischfleischbereich im Lebensmittelhandel mit und wird in der Genussgreißlerei auch mit warmen Wildgerichten aufwarten, die direkt vor Ort verzehrt werden können. Die Bezeichnung "Greißlerei" habe man mit Bedacht gewählt, sagt Stephan Maurer. ...