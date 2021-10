Eine "Liebeserklärung": Paracelsusbad in Salzburg wurde mit dem Aluminium-Architekturpreis ausgezeichnet

132 Tonnen Keramiklamellen, 75 Tonnen Schuppenverglasung und 133 Aluminiumfenster zieren die Fassade. Ausgezeichnet wurde auch das Bischofshofner Metallbauunternehmen Saller.

Es füge sich in die umliegende Topografie der Stadtberge und in das Bild der Salzburger Altstadt ein - ohne sich anzubiedern und ohne sich selbst zurückzunehmen. "Es steht selbstbewusst da, ist in sich gestapelt als Landschaft und liefert einen Mehrwert für die Stadt", beschrieb Ida Pirstinger, Sprecherin der IG Architektur. Zudem erfülle es als öffentliches Bad auch eine soziale und gesundheitspolitische Funktion. Sie war Teil der Jury des Aluminium-Architekturpreises 2020, der pandemiebedingt erst jetzt an das Architekturbüro Berger und Parkkinen ...