Eine Million Kilowattstunden Strom für E-Autofahrer abgegeben

Innerhalb des Jahres 2021 haben sich die Kundinnen und Kunden der Salzburg AG im Bereich der E-Ladungen von 2477 auf 4895 Nutzerinnen und Nutzer verdoppelt. Schnellladelösungen werden weiter ausgebaut.

Im Jahr 2021 hat die Salzburg AG mehr als eine Million Kilowattstunden Strom an E-Autofahrerinnen und E-Autofahrer abgegeben. "Um den Salzburgerinnen und Salzburgern CO2-freie Mobilität zu ermöglichen, bauen wir unser Netz an Ladestationen und vor allem Hyperchargern weiter aus. Im Jahr 2022 sollen weitere 23 Schnellader entstehen, das entspricht 46 Schnellladepunkten mit bis zu 150 kW Leistung", sagt Leonhard Schitter, Generaldirektor der Salzburg AG. Aktuell betreibt das Unternehmen ein öffentliches Ladenetz mit rund 500 Ladepunkten im gesamten Bundesland, davon aktuell 54 Punkte mit bis zu 150 kW Ladeleistung.

Schnellladesäule in Tamsweg

Seit Anfang Februar gibt es auch in Tamsweg einen Schnelllader. Somit können E-Autos zukünftig auch im Lungau mit zwei Mal 150 kW Leistung geladen werden. Die Lademenge für E-Autos hat sich 2021 im Netz der Salzburg AG verdreifacht. Der Markt für E-Mobilität und der dazugehörigen Infrastruktur entwickelt sich rasant. Noch nie wurden in Salzburg so viele Elektroautos gekauft wie im Jahr 2021: 17 Prozent aller Neuzulassungen werden ausschließlich mit Strom angetrieben. Damit hat sich die Zahl der E-Pkw im Bundesland von 2020 auf 2021 verdoppelt.

E-Mobilität wächst weiter

"Nur wenn der Ausstieg aus fossilen Treibstoffen gelingt, ist die Energiewende möglich", heißt es von der Salzburg AG. Immerhin sei der Verkehrssektor in Österreich für 30 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ein Faktum, das immer mehr Menschen bewusst sei und zum Umstieg auf E-Mobilität führe. Das Unternehmen Salzburg-AG ist auch ein Service-Anbieter für Ladelösungen, die zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden.