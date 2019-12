Airbnb ist heiß umstritten: Die Politik geht gegen illegale Vermietungen immer schärfer vor. Zeitgleich gibt es bemerkenswerte Profiteure.

Vor zwei Jahren hat Evelin Ildiko Hozmann ihre Reinigungsfirma Grell gegründet. Sie und ihre Partnerin putzen Büros, übernehmen die Endreinigung am Bau - und bieten als Einzige in Salzburg einen Airbnb-Service an. "Wir bereiten die Wohnungen für die Gäste vor", ...