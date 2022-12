Eine saubere Zusammenarbeit

Die Geschäftsführung des Pongauer Abfallwirtschaftsverbandes wechselt mit 1. Jänner zur Zemka nach Zell am See. Damit sollen neue Synergien geschaffen und Interessen gebündelt werden.

Der Abfallwirtschaftsverband (AWV) Pongau wurde 1991 gegründet. Von Beginn an hatte der Ziviltechniker Herbert Matl die Geschäftsführung inne. Matl (Jg. 1957) zieht sich nun aus dieser Position in den Ruhestand zurück. Damit einher geht auch ein Strukturwandel im AWV, wie dessen Obmann, der Pfarrwerfener Bgm. Bernhard Weiss, erläuterte. So wird nämlich die Geschäftsführung des AWV Pongau mit 1. Jänner 2023 zur Zentralen Müllklärschlammverwertungsanlagen Gesellschaft m.b.H - kurz Zemka - nach Zell am See wechseln.

Hierbei handelt es sich ...