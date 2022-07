Einkaufen auf Vertrauensbasis: Neuer Dorfladen in Fuschl setzt auf Selbstbedienung

Das Dorfhäusl eröffnet am Donnerstag in Fuschl am See. Selbstbedienung trifft dort auf regionale Produkte und lokales Einkaufserlebnis.

Ein kleiner Verkaufsraum im Ortszentrum, hoch automatisiert und gefüllt mit Produkten aus nächster Nähe: Das ist das Konzept des Dorfhäusls. Brot vom Hofa Bäck aus Hof, saisonales Obst und Gemüse sowie Teigwaren von Freilandeiern aus Thalgau und Anthering füllen den Verkaufsraum. "Alle Produkte in unserem Geschäft sind nicht weiter als 50 Kilometer entfernt hergestellt worden", erklärt Geschäftsführer Klaus Bernkopf. "Regionalität ist uns wichtig. Die Leute sollen wissen, woher die Lebensmittel kommen", sagt auch sein Geschäftspartner Wolfgang Kinz. Das ...