Elektrische Audi-Flotte ist in Salzburg gelandet

Für VIP-Gäste der Festspiele kommen heuer erstmals ausschließlich elektrifizierte Audis des Typs e-tron Sportback zum Einsatz. Neu ist: Der exklusive Fahrdienst kann auch von privaten Festspielgästen gebucht werden.

Teresa Schubert ist mit ihrem Salzburger Unternehmen Fahrservice GmbH für die Mobilität von VIP-Gästen und Firmenkunden während der Salzburger Festspiele verantwortlich. Erst vor wenigen Tagen hat sie gemeinsam mit ihrem sechsköpfigen Team die diesjährigen Fahrzeuge des Audi-Konzerns übernommen. Erstmals kommen ausschließlich umweltfreundliche Elektrofahrzeuge zum Einsatz. Eine Flotte von bis zu 20 Audi e-tron Sportback 50 mit einer Reichweite von knapp 350 Kilometern werden im August vermehrt in der Salzburger Altstadt anzutreffen sein. Für den sicheren Transport der Festspielbesucher, der in diesem Jahr auch erstmals von Privatpersonen gebucht werden kann, sorgt dieses Jahr ein Fahrerpool von 25 sorgfältig ausgewählten Studenten und Studentinnen.

Teresa Schubert: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kunden durch den Einsatz von rein elektrischen Fahrzeugen besonders umweltfreundlich zu den Aufführungen der Salzburger Festspiele fahren können." Schubert ist bereits seit dem Jahr 2007 für die Organisation der Audi-Festspielshuttles verantwortlich.

Neu ist heuer: Auch Privatkunden können den exklusiven Fahrdienst mit den elektrischen Audi-SUVs nutzen. Die Buchung erfolgt entweder telefonisch (+43 676 484 3321) oder direkt über die Buchungsplattform www.shuttleservice-salzburg.at. Privatkunden profitieren von speziellen Sonderkonditionen. Auch ein Transfer von den Flughäfen Wien und München ist auf Anfrage möglich.

Internationale Erfahrung bei der Organisation von VIP-Shuttles

Insgesamt verfügt die Fahrservice GmbH, die in Österreich und europaweit auf die Organisation von VIP-Shuttles spezialisiert ist und zuletzt auch beim World Economic Forum in Davos im Einsatz war, über einen Pool von rund 150 Chauffeuren. Während der Festspielzeit sind normalerweise rund 30 bis 40 Studenten und Studentinnen im Alter zwischen 20 bis 27 Jahren im Einsatz, an stark gebuchten Wochenenden bis zu 60. Im diesjährigen Corona-Sommer sind es 25. "Unsere Fahrer und Fahrerinnen sind aber nicht nur Chauffeure, sondern auch Markenbotschafter für unsere Auftraggeber. Eigenschaften wie gutes Benehmen, Diskretion, Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und professionelles Auftreten sind daher extrem wichtig", erklärt die 40-jährige Firmenchefin. Dementsprechend streng und intensiv ist das Auswahlverfahren sowie die anschließende Ausbildung.

Über die Fahrservice GmbH

Die Fahrservice GmbH mit Sitz in Salzburg ist auf exklusive Shuttledienste von VIP-Gästen bei Veranstaltungen jeder Größe spezialisiert. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2007. Ein sechsköpfiges Team ist für die Planung, Organisation und Logistik der Fahrdienstleistungen verantwortlich. Unter anderem wurden Shuttledienste für diese Events organisiert: Salzburger Festspiele, Formel 1 in Spielberg, Hahnenkammrennen Kitzbühel, 24h-Rennen in Le Mans, quattro Golf- & SkiCup, World Economic Forum in Davos sowie Formel E in Rom, Paris, Bern & Monte Carlo.

Mehr Informationen: www.fahrservice-gmbh.at bzw. www.shuttleservice-salzburg.at

Quelle: SN