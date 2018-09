"Ende der Einzelhandelswüsten"

Das Potenzial bei Wohnüberbauung in der Stadt liegt bei 180 Wohnungen

Eingeschoßige Supermärkte mit großen Parkflächen davor sollen über kurz oder lang in der Stadt der Vergangenheit angehören. Denn darüber könnte meist sehr gut dringend nötiger Wohnbau stattfinden, finden mit Planungsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) inzwischen auch die anderen Parteien im Gemeinderat.



Redaktion: Herr Stadtrat, sie gelten als Befürworter der Nachverdichtung in der Stadt. Was hat sich bei Supermärkten inzwischen getan?

Johann Padutsch: Wir bemühen uns seit Jahren, um ein Ende der - salopp formuliert - Erdgeschoß-Einkaufshütten mit Riesenparkplätzen davor. Diese Einzelhandelswüsten soll es künftig nicht mehr geben. Wir haben zwar ein paar Beispiele, wo es bereits gut funktioniert, aber es gibt noch zu viele, die noch überbaut werden könnten.



Wissen Sie, welches Potenzial darin steckt?

Wir haben im gesamten Stadtgebiet erhoben, was möglich wäre. Insgesamt könnten auf diese Weise um die 180 Wohnungen entstehen. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber immerhin etwas.



Wäre eine Wohnüberbauung in jedem Fall möglich?

Nein, überall nicht. Denn nicht alle dieser Einkaufsmärkte befinden sich im Wohngebiet. Aber dort, wo es nicht geht, könnte man zumindest Büros einrichten.



Wie gestalten sich die Verhandlungen bisher mit den Marktbetreibern?

Wir haben inzwischen alle Eigentümer angeschrieben und sie gebeten, sich mit uns diesbezüglich in Verbindung zu setzen. Leider sind wir nur auf wenig Interesse gestoßen. Lediglich zwei Rückmeldungen sind bei uns eingelangt.



Worauf führen Sie dieses geringe Interesse zurück?

Ich kann hier nur Vermutungen anstellen. Die Zeit ist offenbar noch nicht reif dafür. Vielleicht verdienen die Eigentümer derzeit noch genug mit ihrer Handelsfläche und sind deshalb nicht bereit, dort auch Wohnbau zuzulassen.



Gibt es aktuell bereits Verhandlungen?

Wir verhandeln gerade mit der Firma Hofer, die in der Vogelweiderstraße nach hinten raus einen neuen Markt errichten wollen. Sollten wir hier ein Ergebnis erzielen, dann nur, wenn darüber mindestens noch drei Stockwerke errichtet werden. Ein weiteres Projekt verfolgen wir in der Aglassingerstraße. Und die geplante Wohnüberbauung Beethovenstraße/Fürstenallee ist bis jetzt am weitesten gediehen.