35 Tonnen schwere Turbine für Biomasse-Heizkraftwerk Siezenheim II

Dienstagvormittag ist beim Neubau des Biomasse-Heizkraftwerks Siezenheim II eine 35 Tonnen schwere Dampfturbine eingehoben worden. Mit Hilfe eines Spezialkrans konnte der Einhub in einer Rekordzeit von weniger als vier Stunden bewerkstelligt werden.

Im Februar diesen Jahres startete die Salzburg AG mit den Bauarbeiten für das Biomasse-Heizkraftwerk Siezenheim II. Mit dem neuen Heizkraftwerk wird der kohlendioxidneutrale Anteil der Fernwärmeaufbringung im Verbundnetz Salzburg Stadt auf insgesamt 40 Prozent erhöht.

Siezenheim II versorgt ab Herbst 2023 zusätzlich 8.300 Haushalte mit Bio-Fernwärme und weitere 9.500 Haushalte in Salzburg mit Strom.

Mit dem Einhub der Turbine in das Kraftwerk ist ein wichtiger Meilenstein in der Bauphase geschafft. Zahlreiche Planer, Konstrukteure und Monteure sorgten in monatelanger Vorbereitung dafür, dass die Turbine am Dienstag an ihren vorgesehen Platz fand. Mit Hilfe eines Spezialkrans wurde die 35 Tonnen schwere Turbine über das Dach ins Kraftwerk gehoben.

Ab der Inbetriebnahme im Herbst 2023 erzeugt der Generator der Turbine dann 4,24 MW Strom, der in das 30-kV-Netz eingespeist wird.