Holzriese Kaindl setzt auf Biomasse und liefert Fernwärme für Salzburg

Auch Kaindl sitzt in der Energiekostenfalle. Bis 2025 möchte man autonom werden und plant die größte Holzheizung im Land. 175 Millionen fließen.

Industrieunternehmen zahlen die Strompreise, die an den Energiebörsen gelten. Dementsprechend kostenintensiv und unkalkulierbar ist die aktuelle Marktsituation. Eine Verhundertfachung der Preise ist inzwischen der Regelfall. Energieintensive Unternehmen geraten zunehmend in Turbulenzen und überlegen sich Alternativen. Wie die SN bereits im Mai berichteten, strebt der Hersteller von Holzverbundwerkstoffen, die M. Kaindl GmbH mit Sitz in Wals-Siezenheim, die Energieautonomie an. Wie das gelingen soll? Mit einem eigenen Biomasse-Heizkraftwerk am Werksstandort und der Errichtung einer großflächigen Photovoltaikanlage auf den Dächern. Beheizen möchte man ...