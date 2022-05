Sägen mit der Sonne: Pinzgauer Traditionsfirma setzt auf Solarkraft

Das Sägewerk Hermann & Müller in Bruck an der Glocknerstraße ist mehr als 100 Jahre alt - und in seiner Energieerzeugung auf dem neuesten Stand der Technik.

SN/salzburg ag Kraftwerk auf dem Dach: Die groß-PV-Anlage bei Hermann & Müller.

Hermann & Müller zählt seit jeher zu den Pionieren in Sachen Ökologie und Umweltschutz. Seit April erzeugt das Sägewerk mit einer Groß-PV Anlage der Salzburg AG Sonnenstrom für das Unternehmen. Seit über 100 Jahren betreibt das Unternehmen an der Fuscher Ache zwei Kleinwasserkraftwerke, die damals als erstes Teile des Ortes von Bruck elektrifiziert haben. Heute erzeugen die beiden Wasserkraftwerke im Jahresschnitt rund sechs Millionen kWh Strom. Dieser wird ins Netz eingespeist und später im Sägewerk verbraucht. Die Überreste der Holzproduktion verwendet Hermann & Müller zur Wärmeerzeugung im eigenen Heizwerk. Um den Anteil an grünem Strom für das Unternehmen weiter zu steigern, errichtete die Salzburg AG am Dach des Sägewerks eine knapp 500 kWp starke PV-Anlage. SN/salzburg ag Werner Baier: „Auch die Region profitiert von unserer grünen Investition.“ Werner Baier, Eigentümer von Hermann & Müller: "Uns war es wichtig, dass wir den Anteil an erneuerbarem Strom für unser Unternehmen weiter erhöhen. Den Strom, den wir nicht benötigen, speisen wir wieder ins Netz ein. So profitiert auch die Region von unserer grünen Investition." Salzburg AG-Chef Leonhard Schitter: "Das Unternehmen ist ein wahrer Ökologie-Pionier in der Region und das schon über mehrere Generationen hinweg."