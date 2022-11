Energiekosten verdreifacht: Maschinenbauerin nimmt es mit Herkules auf

Claudia Zoff navigiert als Geschäftsführerin den Maschinenbauer Alpen-Maykestag mit 344 Mitarbeitern durch die Krise. Der Standort Puch wurde zuletzt weiter aufgewertet.

Das Familienunternehmen hat am Standort Puch gerade vier Mill. Euro investiert und die gesamte Logistik dort konzentriert: Die Bohrer und Fräswerkzeuge fertigt Alpen-Maykestag in Ferlach in Kärnten und im steirischen St. Gallen. Auf das rot-weiß-rote Dreigestirn setzt der Betrieb ganz bewusst, um qualitätvoll und nachhaltiger zu produzieren. Der wichtigste Rohstoff ist Stahl, 1200 Tonnen braucht man jedes Jahr, und er kommt nicht aus Billiglohnländern, sondern zum größten Teil aus Österreich und Deutschland. Was Geschäftsführerin Claudia Zoff nun vor "eine Herkulesaufgabe" ...