Energiekrise: Kaindl investiert 175 Millionen in eigenes Biomasse-Heizkraftwerk in Wals-Siezenheim

Im Jahr 2025 soll das Werk den Betrieb aufnehmen. Die Abwärme soll zusätzlich 15.000 Haushalte über das Fernwärmenetz versorgen. Investiert werden 175 Millionen Euro vom Unternehmen.

Um in die Richtung der Energieunabhängigkeit zu kommen, plant die Firma M. Kaindl GmbH die Errichtung eines Biomasse-Heizkraftwerks am Standort Wals-Siezenheim bis 2025. Die Salzburg AG wird daraufhin das neue Heizkraftwerk an ihr Fernwärmenetz anbinden und kann somit den Anteil sauberer Fernwärme massiv steigern. 15.000 Haushalte sollen zusätzlich versorgt werden.



Auf dem Weg Richtung Klimaneutralität werde das neue Biomasse-Heizkraftwerk und dessen Anbindung an die Salzburger Fernwärme auch ein wichtiger Schritt in Richtung Energieautonomie sein, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Mit der Nutzung der industriellen Abwärme der Firma Kaindl ab 2025 schafft es die Salzburg AG, den fossilen Anteil in der Fernwärme auf ein Drittel zu reduzieren; zwei Drittel stammen dann aus biogenen Quellen. Ziel der Salzburg AG ist es weiterhin, die Fernwärme bis 2040 völlig zu dekarbonisieren.

Mit dem Biomasse-Heizkraftwerk wird die Energieversorgung der Firma Kaindl auf neue Beine gestellt. Die Anlage wird auf dem Werksgelände in Wals-Siezenheim errichtet und produziert sowohl Strom für die Eigenproduktion als auch Wärme. Mit Kosten von 175 Millionen Euro ist dies die größte Einzelinvestition der M. Kaindl GmbH in ihrer 125-jährigen Geschichte. Das Kraftwerk ist auf rund 145 MW ausgelegt. Damit werden 32 MW Strom erzeugt und 45 MW als industrielle Abwärme in das Netz der Salzburg AG eingespeist. Die restliche Wärme dient ebenfalls der Eigenversorgung. Damit wird Kaindl zum größten Lieferanten für das Fernwärmenetz in Salzburg, über das sie schon heute 3000 Haushalte versorgt. "Das neue Projekt wurde bereits vor der aktuellen Energiekrise konzipiert. Jetzt zeigt sich noch deutlicher, wie notwendig dieses Kraftwerk ist. Nur mit einer unabhängigen Energieversorgung wird es uns zukünftig gelingen, die regionale Wertschöpfung und die Arbeitsplätze zu erhalten", sagt Kaindl-Geschäftsführer Konrad Grünwald.

Zur Energiegewinnung wird ausschließlich Altholz eingesetzt, wie Grünwald betont. Mehr als 100.000 Tonnen jährlich fallen im eigenen Werk an, 230.000 Tonnen kommen aus Altholzrecycling in einem Umkreis von 150 Kilometern. Eine Verbrennung von Frischholz lehnt M. Kaindl GmbH als Ressourcenverschwendung entschieden ab. Für die Produktion wird der Brennstoff vom Lager in einem geschlossenen Transportband zum Kraftwerk transportiert. Hier wird die Energie in einem sehr effizienten Verfahren mit mehr als 90 Prozent Wirkungsgrad gewonnen.