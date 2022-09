Energiekrise: So funktioniert der Energiehandel in Salzburg

Die Salzburg AG muss 50 Prozent des Stroms zukaufen. Auch an der Strombörse wird gehandelt. Die Energiehändler gewähren seltene Einblicke in ein hochkomplexes Geschäft.

Wer gestresste und aufgrund der Marktlage verzweifelte Börsenhändlerinnen und Börsenhändler erwartet, die sich in Großraumbüros um die täglich lukrativsten Spekulationen am Energiemarkt duellieren und im Sekundentakt Transaktionen vornehmen, der wird im dritten Stock der Salzburg-AG-Zentrale enttäuscht. Ein 30-Quadratmeter-Büro, drei höhenverstellbare Schreibtische und in der Mitte zwei Flachbildschirme, die aktuelle Börsendaten zeigen. Eines gleicht der Börse: Anzugträger findet man hier viele, könnte aber auch am angekündigten Fototermin liegen. 545 Euro sind an diesem Donnerstag für eine Megawattstunde an der Börse fällig. ...