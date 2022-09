Energiepreise zwingen Thermen und Hotels in Salzburg zum Sparen

Wellnessanlagen und Bäder sind ein großer Energiefresser. Die Betriebe sparen unterschiedlich. Ein Teil reduziert die Wassertemperatur.

In Deutschland gibt es bereits Vorgaben zum Sparen von Energie. Das Bayerische Staatsbad mit der Rupertustherme in Bad Reichenhall reduziert deshalb nicht nur die Beleuchtung, sondern dreht auch die Temperatur in den Becken und die Raumtemperatur um ein bis zwei Grad zurück. Das stößt bei den Besuchern nicht gerade auf Begeisterung.

Der Präsident der Hoteliervereinigung, Walter Veit, sagt, in der Schweiz habe man sich entschlossen, auf freiwilliger Basis 15 Prozent Energie einzusparen. Einige Skigebiete dort ...