Energy-Globe für das Strubergassen-Projekt

Sechs Kategorien, 19 Nominierte und eine große Gala in Linz. Am Mittwochabend wurden die Energy Globes Austria 2019 vergeben. Einen von den begehrten Preisen konnte sich ein Salzburger Projekt sichern: Die Quartiersanierung Strubergasse in der Landeshauptstadt ist der Gewinner in der Sparte "Erde".

SN/lmz Sie freuen sich über die Verleihung der Energy Globes Austria. Im Bild: Laudator Johann Amerstorfer (Kapl Bau) und Andreas Schmidbaur (Magistrat Salzburg, Projekt Quartierssanierung Strubergasse).