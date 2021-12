Engländer darf seine Wohnung in Flachau nicht mehr an Touristen vermieten

Nachbarn gingen rechtlich gegen Briten vor, der seine Eigentumswohnung in einem Wohnhaus an Urlauber vermietete. Das Landesgericht gab ihnen recht. Das Urteil könnte einen Dominoeffekt auslösen.

Jahrelang vermietete ein Engländer seine Eigentumswohnung in einem Wohnhaus in Flachau an Urlauber. Sehr zum Missfallen der Nachbarn, die sich über Lärmbelästigung, speziell in der Nacht, beklagten.

Das Landesgericht Salzburg gab nun einer zivilrechtlichen Klage zweier benachbarter Wohnungseigentümer auf Unterlassung statt. Rechtsvertreter der Kläger war der Bischofshofner Anwalt Manfred Seidl. "Das Urteil bezieht sich darauf, dass eine touristische Vermietung über Airbnb etc. im Eigentumsvertrag vorgesehen sein muss oder eine Zustimmung aller anderen Wohnungseigentümer nötig ist." Beides treffe im ...