Ennstalleitung: Verwaltungsgericht erteilt Bau- und Betriebsbewilligung

Das Verwaltungsgericht Wien hat die rechtskräftige Bau- und Betriebsbewilligung für die Generalerneuerung der Ennstalleitung zwischen Liezen und Wagrain erteilt.

Die 220-kV-Leitung (hier in Schladming) führt durch Siedlungsgebiet.

Mit der Generalerneuerung der 1949 in Betrieb genommenen 220-kV-Leitung zwischen dem Umspannwerk (UW) Weißenbach in der Steiermark und dem Einbindepunkt Wagrain im Pongau investiert die Austrian Power Grid (APG) rund 145 Millionen Euro. Dies gewährleiste die "sichere und nachhaltige Stromversorgung in der Region", teilte die APG am Montag mit.

Allerdings hatte es gegen das Projekt im Ennstal ähnliche Widerstände gegeben wie in Salzburg gegen die Errichtung der 380-kV-Leitung. Das von einer Bürgerinitiative aufgezeigte Hauptproblem bestand eben in jenem Umstand, dass die Leitung 1949 errichtet worden war. Und mittlerweile eben die Trasse zum Teil mit Siedlungen stark verbaut ist - und weiterhin verbaut wird. Und da der einst Verbund genannte Energieversorger APG die Masten zehn Meter höher bauen will, formierte sich Widerstand. Die Bürgerinitiative forderte die Erdverkabelung der Leitung. Dazu kommt es allerdings nicht.

Bau- und Betriebsbewilligung erteilt

Ein von APG im Juni 2020 angeregtes UVP-Feststellungsverfahren bei der steiermärkischen Landesregierung hat ergeben, dass die Generalerneuerung der Leitung nicht UVP-pflichtig und daher nach dem Starkstromwegegesetz (StWG) zu genehmigen ist. Diese Entscheidung wurde vom Bundesverwaltungsgericht (BVwG) nun bestätigt.

Im Juli 2022 hat die mündliche StWG-Verhandlung in Gröbming stattgefunden. Seit 31. Oktober 2022 liegt der positive StWG-Bescheid des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität und Technologie (BMK) vor. Am 27. April fand die zweitinstanzliche StWG-Verhandlung beim Verwaltungsgericht Wien statt, welches Mitte Mai das positive Erkenntnis erteilte. Damit ist die Bau- und Betriebsbewilligung für die Generalerneuerung der Ennstalleitung rechtskräftig.

Gleiche Trasse, höhere Masten, weniger Knistern

Im Zuge der Generalerneuerung werden sämtliche in die Jahre gekommenen Komponenten, also Masten, Fundamente, Beseilung, Erdung und Armaturen, an den Stand der Technik angepasst. Das bestehende Einfach-Seil wird durch ein sogenanntes Zweierbündel ersetzt, wodurch die Übertragungsleistung der 73,2 Kilometer langen Leitung erhöht wird. Gleichzeitig werde das Korona-Geräusch - das bekannte Knistern einer Stromleitung - merklich reduziert, hieß es bei der APG.

Die Trasse bleibt bei der Generalerneuerung ident, genau wie die Spannungsebene von 220 Kilovolt. Die neuen Masten werden standortgleich und mit unveränderter Mastaufstandsfläche errichtet. Je nach Standort und Notwendigkeit werden diese um bis zu zehn Meter erhöht.

Baubeginn ist 2025

Dadurch soll laut APG gewährleistet sein, dass es in Bezug auf elektrische und magnetische Felder bei Wohnobjekten zu keiner Verschlechterung gegenüber der Bestandsleitung kommt. Zusätzlich wird so unter anderem auch die lichte Durchfahrtshöhe für landwirtschaftliche Fahrzeuge verbessert. Umgesetzt wird die Generalerneuerung der Ennstalleitung von 2025 bis 2027 im unmittelbaren Anschluss an die Fertigstellung der Salzburgleitung.