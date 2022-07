Entlastungsstraße Schüttdorf: Mehrere Varianten, viele Diskussionen, ein "gutes Ende"

Erste Planungen für diese Umfahrung gab es bereits 2005. Nun wurde sie tatsächlich eröffnet - und das sogar mit Optimierung des Hochwasserschutzes.

Rund 600 Meter der am Montag eingeweihten Straße befinden sich auf dem Damm, der vor Hochwasser schützt. Deshalb ist der Damm verbreitert und zusätzlich abgedichtet worden. Eine Win-win-Situation also in Bezug auf die optimierte Sicherheit von rund 4700 Menschen und mehr als 700 Objekten im Zeller Becken. Und auch in Bezug auf die Straßenbau-Kosten. Rund zehn Prozent konnten eingespart werden.

Insgesamt ist die Umfahrung 1,5 Kilometer lang; die Investitionssumme beträgt 18,4 Millionen Euro. Das Projekt verbindet die Straße ...