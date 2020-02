Entscheidung ist gefallen: Sperl soll neuer Rektor der medizinischen Privat-Uni in Salzburg werden

Gründungsrektor Herbert Resch geht im Mai. Wolfgang Sperl soll ihm als Rektor nachfolgen. Die bisherige Vizerektorin kommt damit nicht zum Zug.

Der Stiftungsrat der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) hat am Dienstagnachmittag einen Kandidaten aus dem Dreier-Vorschlag gewählt. Wolfgang Sperl, Primar des Salzburger Kinderspitals, soll neuer Rektor werden und damit Gründungsrektor Herbert Resch nachfolgen. Eva Rohde, die bisherige Vizerektorin und Primaria des Instituts für Transfusionsmedizin, kommt damit nicht zum Zug.

"Der Stiftungsrat unter dem Vorsitz von LH-Stv. Christian Stöckl hat der Universitätsleitung den Auftrag erteilt, mit Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Sperl in Verhandlung zu treten. Der Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde und Leiter des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin ist erstgereihter Kandidat in einem Dreiervorschlag der Findungskommission. Diesem Vorschlag ist der Stiftungsrat gefolgt", heißt es von der PMU. Die PMU hatte vor dem Bewerbungsverfahren gesagt, man suche nicht zwingend einen hauptberuflichen Rektor. Aber es solle jemand sein, der diese Tätigkeit hauptsächlich ausübe.

Bis Mai ist noch Herbert Resch, ehemaliger Primar der Unfallchirurgie am Salzburger Universitätsklinikum, Rektor der PMU. Mit seinem 70. Geburtstag wird er sich von dieser Funktion zurückziehen. In der PMU soll er aber einen Posten im Vorstand bekommen. Die private Medizinuniversität wurde im Jahr 2003 gegründet. Pro Jahr werden in Salzburg 75, am Standort Nürnberg 50 Studenten aufgenommen.

