Rund 250 Wohnungen für Mitarbeiter der KTM-Standorte im Innviertel hätten in Munderfing entstehen sollen. Doch nun ist den Investoren der Kragen geplatzt.

Die einen jubeln, bei den anderen ist die Enttäuschung in der Stimme nicht zu überhören. Vergangene Woche wurde bekannt, dass das geplante Wohnbauprojekt der Firma KTM nicht verwirklicht werden wird, zumindest nicht am bisher geplanten Standort in Munderfing. Das bestätigte ...