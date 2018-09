Er baut in Saalfelden eine Arche für altes Handwerk

Viele Buchbinder und Druckereien mussten wegen der Digitalisierung aufgeben. Christian Fuchs setzt auf Handarbeit und hat Erfolg.

Der 49-jährige Saalfeldener Christian Fuchs ist ein erfolgreicher und zugleich ungewöhnlicher Unternehmer. Ungewöhnlich ist inzwischen sein Beruf: Er ist Buchbinder, Rahmenmacher und Drucker. Und ungewöhnlich ist auch seine Einstellung. Der Pinzgauer ist Anhänger der Gemeinwohlökonomie. Ziele seines Unternehmens sind Nachhaltigkeit, Regionalität und Menschlichkeit. So legt er auf der Dachterrasse des Firmengebäudes im Frühjahr einen Gemüsegarten an. Die Ernte können die Mitarbeiter in der Mitarbeiterküche verarbeiten.