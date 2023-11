Hutmacher Leon Freiberger: 24-Jähriger bringt Neuzeit und Tradition unter einen Hut

Nachdem er die Modeschule Annahof abgeschlossen hatte, bewarb er sich für eine Lehre bei dem Traditionsbetrieb Zapf in Werfen. "Es ist schwierig, eine Lehrstelle zu bekommen, da es nur wenige Unternehmen gibt, die Hutmacher ausbilden", erzählt der Stadt-Salzburger. Weil ihm der Werfener Hutmacher erst ein Jahr später eine Lehrstelle anbieten konnte, nutzte Freiberger die Zeit für Praktika in Wien, der Schweiz oder auch in Portugal. Mit erstem Hutmacher-Wissen ging es für ihn in die Lehre, "auch wenn ich nicht der Typ für Jagdhüte oder Ähnliches bin. Aber das Handwerk, das ich lernen durfte, ist das Gleiche." So schloss er die Lehre ab, bis ihn das Unternehmen mit Beginn der Pandemie entlassen musste.

Er ging noch in die Schule, als dieser bekannte Aha-Moment kam, den viele Menschen ihr Leben lang suchen. "Ich habe ein Praktikum bei einem Herrenschneider gemacht. Der hat mir dann erzählt, wie er Kopfbauten produziert hatte. Da habe ich verstanden, dass ich das auch machen möchte", blickt Leon Freiberger zurück. Er ist einer der jüngsten Hutmacher in ganz Salzburg und seit zwei Jahren selbstständig. Um das richtige Handwerk zu erlernen, hat der 24-Jährige bereits eine lange Reise hinter sich.

"Der Hut muss auf den ersten Blick passen"

Mittlerweile treffen seine Hüte auf viel Nachfrage. Weil ihm Qualität und Langlebigkeit am Herzen liegen, spreche er eine Kundschaft an, die genau diesen Grundgedanken teilt. Für einen Freiberger-Hut zahlt man 440 oder 550 Euro. Den können seine Kundinnen und Kunden selbst zusammenstellen. "Wenn du in der Früh den Hut siehst, muss er ohne zu überlegen passen. Deshalb kläre ich im Kundengespräch ab, was gewünscht und gebraucht wird."

Vom Wohnzimmer in die Altstadt

Wie so ein Hut am Ende aussehen kann, erklärt der Experte auf seinen Social-Media-Kanälen. Für die Kurzvideos, die direkt vor seiner Werkbank entstehen, hat er sich sogar ein Ansteckmikrofon zugelegt. Mit dem Schnitt seien die Videos viel Arbeit, würden aber auf positive Rückmeldungen aus seinem Umfeld stoßen. Zurzeit verfolge er zwar nicht das Ziel, erfolgreicher Influencer zu werden, "wenn es so kommen sollte, dann ist es so. Vielleicht werde ich dann Hut-Fluencer", so Freiberger, der die Videos spaßhalber gestartet hatte. Anfangs habe er Social Media "wichtiger genommen , als es ist". Und trotzdem erhalte er besonders von jüngeren Zielgruppen Anfragen über Instagram. Auch wenn seine Karriere als "Hut-Fluencer" aufgehen sollte, steht in Zukunft das Hutmacher-Geschäft an erster Stelle: "Als ich noch im Wohnzimmer Hüte produziert habe, wollte ich es mit einem eigenen Geschäft in die Altstadt schaffen. Im besten Fall geht alles so weiter wie bisher."