Er steckt seine Millionen in neue Ideen

Aus dem Gründer Martin Klässner ist ein Investor geworden. Beim Radstädter Unternehmen has.to.be ist der neue Standort bereits zu klein.

Vor einem halben Jahr hat Martin Klässner sein Radstädter Start-up has.to.be endgültig verkauft: Um 250 Millionen Euro übernahm es der amerikanische E-Ladestationen-Konzern Chargepoint. Mehr als 40 Millionen Euro gingen dabei an Klässner. Was macht man mit so viel Geld am Konto? Die Füße hochlegen? Das würde nicht zu Klässner passen. Er bleibt Geschäftsführer bei has.to.be und investiert sein Geld nun in die Ideen anderer Gründer.

Warum? "Es macht Spaß. Ich habe immer viel gearbeitet, es aber gern getan. ...