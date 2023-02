Er steht für die Vielfalt privater Brauer

Axel Kiesbye arbeitete anfangs für Stiegl, dann lange als Braumeister bei Trumer, seit vielen Jahren macht der Waldbier-Brauer nun in Obertrum sein eigenes Ding.

Wenn man in Obertrum an der Rückseite des Braugasthofs Sigl ins Kellergeschoß eintritt, gelangt man ins Bierkulturhaus - das Reich von Axel Kiesbye. Seit bald 20 Jahren ist es ein Zentrum der Kreativität, was Bierbrauen anlangt. Rund 1000 Menschen kommen jedes Jahr zu Kursen, um über Sensorik oder die Zubereitung von Gerstensaft zu lernen - ob als Anfänger, Fortgeschrittene oder einfach nur aus Neugier. Gediegen sieht es aus, mit Stoff bezogene Stühle stehen um den langen Seminartisch, daneben ein kleiner ...