Er stellt nach Jahren im Ausland die Weichen für Wasserstoff

Helmut Schreiner hat Bahngleise in Osteuropa und in der Schweiz verlegt und für das Emirat Katar ein 160 Kilometer langes U-Bahn-Netz gebaut. Jetzt beginnt er in Tirol mit Wasserstofftechnologie.

Zum SN-Gespräch kommt Helmut Schreiner ausnahmsweise ein paar Minuten zu spät. Ein Obus auf dem Weg Richtung Zentrum war ausgefallen. Danach geht es weiter zum Hauptbahnhof und dann nimmt der 46-Jährige den nächsten Zug nach Jenbach in Tirol. In die Marktgemeinde am Eingang zum Zillertal pendelt Schreiner seit gut einem Jahr jeden Arbeitstag und am Abend wieder zurück - jeden Tag in Summe drei Stunden. "Ich genieße die Zeit im Zug. Die erste halbe Stunde bis Traunstein lese ich Zeitungen, dann beantworte ich E-Mails und beim Aussteigen ist man gut vorbereitet für den Tag", erzählt Schreiner. Ein Auto brauche er höchstens in der Freizeit, wenn es in die Berge gehe. "Die meisten Kilometer damit fährt meine Frau."