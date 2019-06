Erfolge für Jungfotografen aus Salzburg - mit Ballfrisuren für 2025

Beim Bundeslehrlingswettbewerb der Fotografen-Lehrlinge gingen Silber und Bronze nach Salzburg. Gold bei den Lehrlingen holte sich eine Fotografin aus Linz - mit einem mächtigen Poseidon.

Ballfrisurentrends 2025. So lautete heuer das Motto des Bundeswettbewerbs für Fotolehrlinge und Jungfotografen in Baden, der in Zusammenarbeit mit den Salzburger Friseuren stattfand. Der Sieg ging nach Oberösterreich, an Olga Vinakur aus Linz. Der Salzburger Fotografennachwuchs sicherte sich den zweiten Platz bei den Lehrlingen und den dritten Platz bei den Jungfotografen.

"Mit Leidenschaft und großem Können am Werk"

Fotografenlegende Horst Stasny bei der Preisverleihung im Rahmen eines Galaabends im Casino Baden: "Die Preise und Leistungen der Jungfotografen sind für mich fast wichtiger, als die Bundespreise an die etablierten Fotografen. Es macht mir eine große Freude, wenn ich sehe, mit welcher Leidenschaft und großem Können unser Nachwuchs bei der Arbeit ist".

Hervorragende Ausbildung - von Hallein bis Zell am See

Landesinnungsmeister Gerhard Sulzer aus Salzburg freute sich über die Leistungen "seiner" Fotografen: Carina Obermoser aus Bergheim holte den zweiten Platz bei den Lehrlingen. Sie arbeitet beim Fotostudio Bernhard Moser in Hallein. Matthias Kendler aus Bruck errang die Bronzemedaille bei den Jungfotografen. Er arbeitet für die Firma "makeART" in Bruck.

Quelle: SN