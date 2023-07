Erfolgreiche Genussmittel aus Mauterndorf

Seit Jahrzehnten tüftelt Walter Trausner an neuen Rezepturen. Neuerdings steht ihm Sohn Luis - auch mit seinem 1A-Geschmackssinn - zur Seite.

Seit zwei Jahren ist Luis Trausner fix im Familienbetrieb integriert: "Mittlerweile wiederholen sich die Abläufe. Es ist schön, den Prozess von Beginn an zu begleiten: vom Abladen der Rohstoffe bis zur Auslieferung der fertigen Produkte. Spannend ist für mich die Begeisterung von Papa, die ich jeden Tag wahrnehmen darf. Es handelt sich um feine Nuancen, die das Produkt schließlich besser machen."

Pionierarbeit leistete Walter Trausner mit seiner Frau Eva. "Die Begeisterung ist immer da. Bei einem neuen Rohstoff beschäftigt es mich, wie man den Rohstoff verändern könnte. Es geht weiter mit wie man den Lagerprozess in einem Fass beeinflussen kann oder wie sich Gewürze verändern. Wenn einen etwas mehrmals pro Woche beschäftigt, muss man dem auf den Grund gehen", sagt der 62-Jährige. Produktionstechnisch befinden sich die Trausners aktuell in der Nullphase: "Die Getreidephase für die Produktion von Whisky, Wodka, Gin oder Liköre ist abgeschlossen."

Seit zwei Jahren wird Getreide von den Trausners selbst eingemeischt und destilliert. Aus dem Lungau kommt aktuell der Tauernroggen vom Sauschneider in St. Margarethen. Der erste offizielle Whisky mit Gerste unter der Marke "Lungaus Gentle Giant" ist jetzt fertig. Jener mit Tauernroggen liegt in den Fässern und ist in zwei Jahren reif. Die Lagerdauer beträgt bei Whisky laut Gesetz mindestens drei, "bei Obstbrand von uns selbst auferlegt mindestens zwei Jahre". Auf dem Weg vom fassgelagerten Getreidebrand zum fertigen Whisky wurden Proben zu internationalen Verkostungen eingereicht. "Die Produkte wurden ausschließlich mit Gold zertifiziert." Aktuell steht die Obstsaison vor der Tür. Die Früchte kommen größtenteils aus Österreich. "Marillen kommen aus der Wachau. Unser Obstler-Obst - alte Apfel-, Birnen- und Kriecherlsorten - kommt aus Niederösterreich. Quitten aus Oberösterreich, Williamsbirnen und Weichseln aus der Steiermark." Im Schnitt werden pro Sorte drei bis vier Tonnen angeliefert. Unterstützung in der Produktion erhält die Familie Trausner von der langjährigen Mitarbeiterin Maria Bauer.

Bio-Limonade Enzo wurde zur Erfolgsgeschichte

Eine Erfolgsgeschichte haben "Enzo" und "Rosi" hingelegt. Mittlerweile werden rund 250.000 Flaschen pro Jahr abgefüllt. Im Feuerberg-Resort auf der Gerlitzen mussten Cola, Fanta & Co. den Sirupen der Firma Trausner weichen. "Wir möchten in den führenden Tourismus-Bundesländern Fuß fassen." Erhältlich sind die Produkte von Trausner von der Almhütte im alpinen Raum bis in die gehobene Gastronomie.

An Ideen mangelt es Walter Trausner jedenfalls nicht. Irgendwann will er ein Parfum kreieren: "Es reizt mich, 30 verschiedene Duftstoffe - vielleicht sogar selbst hergestellt - zu einem guten Duft zusammenzusetzen." Alte Literatur hat er sich schon beschafft.

Und für Luis Trausner (23) ist klar: "Ich möchte das Lebenswerk meiner Familie weiterführen."