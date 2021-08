Ernährungsexpertin gibt Tipps: "Früher stand der Zuckertopf als Gewürz am Tisch"

Maria Anna Benedikt ist eine der Expertinnen in Salzburg in Sachen Ernährung. 1981 begann sie als Ernährungsberaterin im LKH. Jetzt geht sie in den Ruhestand. Beraten wird sie aber weiter.

SN/anton prlic Ernährungsexpertin Maria Anna Benedikt: „Mehr kochen, mehr regionale Lebensmittel.“