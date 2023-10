"Erschreckend hoch, aber angemessen": Das sagen Konsumenten über Preise für Bioprodukte

SN-Videoumfrage am Biofest in Salzburg: Wie oft kaufen Sie Bio und halten Sie die Preise für Bioprodukte für angemessen oder für zu hoch?

Das Biofest am Salzburger Kapitelplatz findet Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr statt.

"Fleisch kaufe ich in Bio, bei Obst und Gemüse lege ich nicht so viel Wert darauf", meint Biofest-Besucher und Musiker Thomas Grubinger. Pensionist Johann Reitbauer berichtet, dass er immer mehr in Bio kauft, vor allem bei Obst und Fleisch sei ...