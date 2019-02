Erste E-Ladestation am Bahnhof Bischofshofen ging in Betrieb

Die E-Ladestation befindet sich in der Park & Ride-Anlage beim Bahnhof. Das neue Angebot ist für Pendler gedacht, die in Bischofshofen vom E-Fahrzeug auf die Bahn umsteigen.

Die ÖBB haben mit Kooperationspartner Smatrics ihre erste E-Ladestation am Bahnhof in Bischofshofen eröffnet. Zum Laden wird ein Typ 2 Ladekabel benötigt. Der Ladeplatz kann genutzt werden, solange eine aufrechte (Zahl-)Verbindung zur Ladestation vorhanden ist, auch wenn das Elektroauto bereits vollgeladen ist. Die Kosten an den ÖBB Ladestationen betragen für Kunden mit einer ÖBB Ladekarte derzeit 0,50 EUR pro Stunde. Im Bundesland Salzburg steht auch an der Haltestelle Bad Vigaun eine Lademöglichkeit zur Verfügung.

