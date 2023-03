Erste Einblicke ins Biosphärenpark-Zentrum in Mauterndorf.

Der Architekturwettbewerb ist abgeschlossen. Ein realistischer Baubeginn ist der Herbst 2024.

Von über 20 Einreichungen schafften es sieben in die engere Auswahl. Seit der Vorwoche sind sie im Gemeindeamt in Mauterndorf frei zugänglich einzusehen. Das Siegerprojekt stammt von "ki-architekten" in Salzburg, die auch die Generalsanierung des Schlosses Kuenburg in Tamsweg geplant haben. Markus Schaflechner, GF des Regionalverbandes Lungau: "Es wird gelingen, die Ursprünglichkeit zu erhalten und sie in weiterer Folge in die neue Zeit zu übersetzen."

Ortschef Herbert Eßl (ÖVP): "Die Funktionalität des Siegerprojektes hat überzeugt. Es gibt von ...