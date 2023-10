Porsche-Familientreffen bei der Classic Expo 2023 in Salzburg

Oldtimer-Fans kamen bei der Classic Expo im Messezentrum Salzburg auf ihre Kosten. Die Versteigerung ausgewählter Luxusautos übertraf nach Angaben der Veranstalter die Erwartungen.

Von Ferrari und Maserati über Porsche, Mercedes und BMW bis Jaguar: Die Oldtimer waren die Stars bei der 19. Classic Expo im Messezentrum Salzburg mit 380 Ausstellern in zehn Hallen. Die Veranstalter konnten heuer 23.000 Besucherinnen und Besucher begrüßen, das entspricht einem Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein Höhepunkt war das Jubiläum "75 Jahre Porsche", das die Familie bei der Oldtimermesse in Salzburg groß gefeiert hat. Vor dem Hintergrund waren etwa Ernst Piëch und Sohn Florian nach Salzburg gekommen.

Dorotheum-Chef: "Verkaufsquote lag über Erwartungen"

Ein spezieller Event bei der Classic Expo ist traditionell die Versteigerung ausgewählter Oldtimer. Walter Sonnberger vom Dorotheum Salzburg bilanziert: "Die Versteigerung ist sehr gut gelaufen. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Die Verkaufsquote lag bei 90 Prozent - über den Erwartungen. Das beweist, dass es in der Sparte noch immer ein sehr hohes Interesse gibt und der Charme der Oldtimer noch immer verzaubert."

"Auch die Aussteller waren sehr zufrieden", berichtet Kommunikationsmanagerin Denise Müller vom Messezentrum. Diese schätzten besonders die tolle Besucherqualität und die familiäre Atmosphäre in Salzburg.