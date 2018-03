Erster Teil des Zubaus der Pädagogischen Hochschule startet im Sommer

Nun gibt es endlich Geld und grünes Licht für den Ausbau der Pädagogischen Hochschule. Aber für den zweiten Teil heißt es weiter: Bitte warten.

Seit wenigen Tagen ist der Vertrag für die Erweiterung der Pädagogischen Hochschule (PH) vom Finanzministerium unterschrieben. Die Bundesimmobiliengesellschaft investiert rund 30 Mill. Euro in Sanierung und Erweiterung des Standorts in der Akademiestraße. Die Bauarbeiten für den ersten Teil starten im Sommer: Dabei werden die beiden Gebäudeteile generalsaniert und der bisherige Hof dazwischen mit einem 3800 m großen Atrium überbaut. Für den zweiten Teil - der Neubau der Praxisvolksschule in der nahen Viktor-Keldorfer-Straße - gibt es aber noch keine Freigabe vom Bund. Für die Dauer der Bauarbeiten ist die PH samt Volksschule seit Sommer 2017 in die alten Uni-Gebäude am Mühlbacherhofweg übersiedelt. Laut Plan soll die Baustelle in der Akademiestraße 2020 abgeschlossen sein. Dann soll der Neubau in der Viktor-Keldorfer-Straße starten.