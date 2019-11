Erstes Studentenheim Salzburgs wurde generalsaniert

Als im Herbst 1962 Salzburgs Universität wiedergegründet wurde, war es das erste Heim, das fertig war: Das Wolf-Dietrich-Heim in der gleichnamigen Straße im Andräviertel. Nun wurde es nach einem Jahr Schließzeit aufgrund einer Generalsanierung wieder eröffnet.

Das WD, wie das Wolf-Dietrich-Heim im Studenten-Jargon kurz, aber liebevoll genannt wird, hat nach 13 Monaten Bauzeit seine Pforten wieder geöffnet. 78 Studentinnen und Studenten bietet das Heim im Andräviertel mehr als nur ein Dach über dem Kopf: Jedes Zimmer in dem Haus mit der markanten Fassade im Bauhaus-Stil ist nun mit eigener Sanitäranlage und Küchenzeile ausgestattet. Außerdem bietet das WD mehrere Musikzimmer und einen großen Gemeinschaftsraum.

Um den heutigen Ansprüchen der Studierenden in Hinblick auf zeitgemäßes Wohnen gerecht zu werden, wurde bei der Sanierung des Heimes der Bestand an Zimmern etwas reduziert - nach dem Motto "aus drei mach zwei", wie der planende Architekt Ludwig Kofler bei der Eröffnungsfeier am Donnerstag launig betonte. Dazu wurde das aus dem Jahr 1962/63 stammenden Haus bis auf die Tragstruktur rückgebaut und die Raumaufteilung neu strukturiert. Unverändert blieb aber die markante Fassade. Kofler betonte außerdem, dass der vorhande Raum bis auf letzte ausgenützt wurde: "Es ging um fünf Zentimeter, die wir in den Gang hinausrücken mussten, so eng wurde bei den Zimmern geplant." Neu ist außerdem, dass im Erdgeschoß noch eine Zweier-Wohngemeinschaft eingerichtet wurde. Im Vorfeld sei sehr wohl auch ein Abriss des Hauses erwogen worden, sagte Kofler - "auch wegen der heutzutage viel höheren Brandschutzauflagen." Nicht zuletzt die bessere CO2-Bilanz habe aber für einen Umbau gesprochen. Allerdings musste für einen Umbau auch der Segen der Sachverständigenkommission für die Altstadterhaltung eingeholt werden, wie Kofler betonte. Daher sei etwa die von der Wohnbauförderung zunächst vorgeschriebene Solaranlage auf dem Dach nicht gebaut worden.



Erzbischof Franz Lackner führte die Segnung durch

Gemeinsam mit der Strabag als Generalunternehmerin, der Salzburg Wohnbau, die für das Baumanagement verantwortlich zeichnete und dem Architekturbüro kofler architects, das für die Erstellung der Zimmerkonzepts sorgte, konnte nun das neue Haus den jungen Studierenden übergeben werden. Beim Festakt am Donnerstag segnete Erzbischof Franz Lackner, der auch Präsident des Katholischen Hochschulwerkes ist, dem das WD-Heim gehört, das Haus. Er erinnerte dabei an den Auftrag, den Christinnen und Christen, sowie die ganze Kirche in der Gesellschaft erfüllen sollen - Salz der Erde zu sein.

Schöchl: "Das erste fertige Studentenheim nach Wiedergründung der Uni"

Interessant war der Rückblick von LAbg. Josef Schöchl: Er erinnerte daran, dass es der Vorläuferverein des Katholische Hochschulwerks war, der "Katholische Unversitätsverein", der sich schon ab seiner Gründung 1894 für die Wieder-Gründung der Paris-Lodron-Universität eingesetzt habe. Und Schöchl wusste eines zu berichten: "Das Wolf-Dietrich-Heim war das erste fertige Studentenheim nach Wiedergründung der Paris-Lodron-Universität 1962."

Der Hauptredner bei der Eröffnungsfeier, Herbert Uitz vom Hochschulwerk, wusste zudem zu berichten, dass hier zu Beginn auch das Institut für Germanistik für einige Jahre untergebracht war. "Und auch die erste Uni-Mensa war damals hier." Die Eröffnung des Studentenheims mit dem Neustart der Uni sei zudem ein Kraftakt gewesen, weil das Vorgängergebäude aufgrund eines Bombentreffers 1944 eine Kriegsruine war. Bis auf eine kleinere Renovierung in den 1990er-Jahren sei das WD-Heim aber 65 Jahre unverändert genutzt worden. Einzige größere Veränderung sei ein Zubau im Hof gewesen, der aber im Zuge der jetztigen Generalsanierung wieder entfernt wurde. Der Grund für den Totalumbau? "Die Zimmerstruktur nur mit einem Waschbecken im Zimmer und Duschen am Gang war nicht mehr zeitgemäß." Eine große Herausforderung sei außerdem der knappe Bauzeitplan gewesen: "Denn durch das Uni-Jahr waren 13 bis maximal 14 Monate vorgegeben."

Umbau kostete rund 5,5 Millionen Euro

Finanziert wurde der 5,5 Millionen Euro teure Umbau, der rund 13 Monate gedauert hat, auch durch einen zehnjährigen "eisernen Sparkurs", wie Uitz betonte. Heimleiter und Studentenwerk-Generalsekretär Walter Mühlbacher erläuterte die weiteren Finanzierungspartner: "Zwei Millionen kamen von der Wohnbauförderung des Landes; 700.000 Euro gab es durch eine Nachrang-Darlehen der Erzdiözese; 2,8 Millionen Euro wurden mittels Kredit finanziert." Die Zahl der Betten wurde von seinerzeit 95 - die teils in Mehrbettzimmern - untergebracht werden, auf 78 reduziert, erläutert er: "Dafür gibt es jetzt nur mehr Mehrbettzimmer." Ein Standard-Zimmer, das rund 14 Quadratmeter groß ist, kostet aktuell 370 Euro im Monat - inklusive Fernseh- und Internetanschluss; größere Zimmer kosten bis zu 460 Euro." Vor dem Umbau betrug die Monatsmiete für die Studentenheimzimmer rund 280 Euro, sagt Mühlbacher. Seit 1998 werden im WD sowohl Studenten als auch Studentinnen aufgenommen; denn anfangs war es rein ein Heim für junge Männer.

Quelle: SN