Es gibt einen neuen Besitzer des Grand Hotels in Strobl

Günther Wiesinger, Betreiber des Strobler Kurhotels, kaufte die Immobilie.

"Wir freuen uns über die einmalige Möglichkeit, die Liegenschaft des ehemaligen Grandhotels direkt am Wolfgangsee in Strobl zu übernehmen, und werden es im Sinne unserer Gesundheitskompetenz weiterentwickeln", erklärte Günther Wiesinger. Weitere Details können noch nicht genannt werden, da sich die Projektplanung noch im Anfangsstadium befindet. Der aus Wien stammende Arzt und Gesundheitsunternehmer betreibt unter anderem auch das Schloss-Kurhotel in Strobl bereits in zweiter Generation. Dieses zählt mit rund 45.000 Ganzjahresübernachtungen zu den Leitbetrieben am Wolfgangsee.

