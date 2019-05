"Es gibt keine Alternative zur EU" - Bekenntnis der Salzburger Industrie zu Europa

IV-Präsident und Obmann der WKS-Sparte Industrie Peter Unterkofler: "Bei der EU-Wahl steht auch für die Industrie viel auf dem Spiel"

Ganz im Zeichen der bevorstehenden EU-Wahl - und natürlich auch unter dem Eindruck der innenpolitischen Turbulenzen stand der Industrietag der Sparte Industrie der Salzburger Wirtschaftskammer am Dienstag der bei der MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GesmbH in Eugendorf.

"Jetzt herrscht viel Unsicherheit. Man muss aber dennoch betonen, dass von der Regierung auch viel weitergebracht wurde, etwa die Flexibilisierung der Arbeitszeiten oder das Standortentwicklungsgesetz", erklärte Spartenobmann und IV-Präsident Peter Unterkofler vor rund 80 Industriellen. "Aus Sicht der Wirtschaft ist es nun wichtig, dass eine Regierung rasch wieder handlungsfähig und die Unsicherheit bald beendet wird", sagte Unterkofler, der auch betonte, dass es keine Alternative zur EU gebe.

"Isoliertes Denken können wir uns nicht mehr leisten", ergänzte WKS-Präsident Manfred Rosenstatter. "Wir könnten aber noch mehr national und international darüber reden, dass der Standort Salzburg gut unterwegs ist. Denn eine gute Nachrede macht die Talente neugierig auf Salzburg." Auch für ihn ist die EU-Wahl entscheidend: "Wir wollen kein Europa der Populisten und der Unsicherheit, sondern ein zukunftsfähiges Europa."

Die notwendigen Änderungen, um die Europäische Union als globaler Player abzusichern, skizzierte die Keynote-Speakerin des Industrietages, Benita Ferrero-Waldner. Die ehemalige Außenministerin und EU-Kommissarin sieht die EU am Scheideweg zwischen wachsenden Zweifeln am europäischen Projekt und der Chance, mehr Gewicht in der Welt zu bekommen. Die EU müsse aber insgesamt schneller und wirksamer agieren.

Unterkofler wies zudem auf den wirtschaftlichen Nutzen der EU-Mitgliedschaft hin: Die EU ist der wichtigste Exportpartner Österreichs. Seit 1995 haben die Exporte in die EU um 300 Prozent zugelegt. Das reale BIP pro Kopf wäre ohne EU-Mitgliedschaft um 7000 Euro niedriger, ebenso müsste Österreich auf 500.000 Arbeitsplätze verzichten.

Sähe sich Österreichs Wirtschaft wieder Grenzkontrollen ausgesetzt wie derzeit in Wals-Siezenheim, würde dies zusätzliche Kosten von 2,5 Mrd. Euro bedeuten und europaweit 470 Mrd. Euro. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeige außerdem, dass Österreich von der EU-Mitgliedschaft überproportional profitiert habe, und hier besonders die westlichen Bundesländer Vorarlberg und Salzburg.

Quelle: SN