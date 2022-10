Es herrscht noch immer fast Vollbeschäftigung

Zahlenspiel: Salzburgs aktuelle Zahlen vom Arbeitsmarkt

3,2

Prozent beträgt die aktuelle Arbeitslosigkeit in Salzburg. Damit ist Salzburg wieder das Land mit der niedrigsten Arbeitslosenquote in Österreich. Hinter Salzburg liegen Tirol (3,3 Prozent) und Oberösterreich (3,5 Prozent). Österreichweit sank die Quote auf 5,7 Prozent. Das bedeutet, dass in Salzburg trotz Energiekrise und Inflation zuletzt noch immer de facto Vollbeschäftigung herrscht.



8803Salzburgerinnen und Salzburger waren Ende September ohne Arbeit. Das bedeutet einen leichten Zuwachs gegenüber August, jedoch um 802 Personen (8,3 Prozent) weniger als ...