"Es braucht mehr Menschen, die verstehen, was die KI tut"

Künstliche Intelligenz (KI) verändert gerade die Berufswelt. In Salzburg startete ein eigenes Studium - mit lukrativen Jobangeboten nicht erst für Absolventinnen und Absolventen.

Branchen, die keinerlei Berührungspunkte mit KI haben, werde es künftig nicht mehr geben, ist sich Roland Kwitt, Professor für Maschinelles Lernen an der Uni Salzburg, sicher. Angst vor massivem Jobabbau sei trotzdem unangebracht: "Ich glaube mehr an das Positive. Natürlich gibt es Arbeitsplätze, die durch die Automatisierung wegfallen: Die Ware X im Regal 479 suchen, das kann die KI schneller. Es werden aber auch viele neue Jobs entstehen. KI-Systeme arbeiten ja nicht autonom. Sie müssen bedient und gewartet werden. Es braucht Menschen, die verstehen, was die Systeme tun", sagt Kwitt beim Karriereforum der "Salzburger Nachrichten" am Donnerstag.

Mehr junge Menschen darin auszubilden, daran arbeitet Kwitt. Er leitet gemeinsam mit Wolfgang Trutschnig den neuen Bachelorstudiengang Artificial Intelligence, der im Oktober 2022 an der Universität Salzburg startete. "Wir hatten im ersten Jahr 30 Studienanfänger. Heuer sind es bereits 50", zeigt sich Trutschnig zufrieden. Die Jobaussichten für Absolventen und Absolventinnen seien sehr gut. "Sie können sich die Jobs aussuchen und die Angebote sind sehr lukrativ", sagt Trutschnig. Erste Studentinnen und Studenten wurden auch schon aus dem Bachelorstudium abgeworben. Für alle geeignet sei das Studium aber nicht. "Es ist ein spannendes, aber kein einfaches Studium. Ein Grundinteresse an Mathematik und Informatik sollte vorhanden sein, sonst ist es nicht bewältigbar", sagt der Studienleiter. Aber: "Der Einsatz zahlt sich aus."