Essen zum Mitnehmen ohne Plastikmüllberge

Hallein startet eine Nachhaltigkeitsoffensive. Essen zum Mitnehmen boomt seit dem Beginn der Corona-Pandemie.

Restaurants und Gasthäuser bieten im zweiten Lockdown verstärkt Essen zum Mitnehmen an - was zu großen Mengen an Plastikmüll führt. Der Tourismusverband und die Stadt Hallein setzen nun ein Zeichen für Nachhaltigkeit: Gastronomen bzw. Halleiner Firmen können sich die Halleiner Lunchbox in zwei Größen zulegen. Die Boxen sind in zwei Größen erhältlich (750 ml/2250 ml) und können gekauft (5/10 Euro) oder gegen Pfand mitgenommen werden. Sie sind tiefkühltauglich, spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet und enthalten keine Weichmacher. Die Aktion sei einzigartig in Salzburg, ...