Eugendorf: Kässbohrer schickt rund 300 Mitarbeiter auf Kurzarbeit

Die Firma Kässbohrer, die in Eugendorf Autotransporter baut, ist von massiven Umsatzrückgängen betroffen und hat deshalb für 304 ihrer rund 340 Mitarbeiter Kurzarbeit beim AMS gemeldet. Vorerst ist die Maßnahme bis Ende August befristet.

Die weltweiten Turbulenzen in der Automobilbranche sind auch an Salzburg nicht spurlos vorübergegangen. Denn mit Donnerstag hat die Firma Kässbohrer in Eugendorf, die Lkw-Transporter herstellt, Kurzarbeit ankündigen müssen, wie AMS-Landesgeschäftsführer Jacqueline Beyer bestätigt: "Die Firma hat 304 Beschäftigte bei uns zur Kurzarbeit angemeldet." Das ist ein Großteil der Belegschaft, die im Jahresschnitt 2019 339 Mitarbeiter umfasst hat.

Kurzarbeit startet mit 2. März

Die Eckpunkte des Modells sehen vor, dass die Mitarbeiter ab 2. März nur mehr 60 Prozent ihrer wöchentlichen Arbeitszeit leisten, aber dennoch 90 Prozent ihres Lohnes bekommen, wie Beyer erläutert: "Die Firma zahlt aber 100 Prozent der Sozialabgaben, die Differenz bei den Löhnen zahlt das AMS - in Form einer Pauschale." Dem Vernehmen nach handelt es sich um einen niedrigen siebenstelligen Betrag. Ziel der Maßnahme sei, "dass die Firma ihre qualifizierten Mitarbeiter hält, weil sie sonst sofort zu anderen Firmen abwandern würde."

Weiters sei vereinbart, dass die Firma aber die Zeit nutzen werde, um ihre Mitarbeiter auf Schulungen zu schicken, sagt Beyer: "Wir als AMS zahlen da einen Teil zu den Qualifizierungsmaßmahmen dazu; aber auch das Unternehmen zahlt hier mit."

Die AMS-Chefin betont, dass es im Vorfeld der Maßnahme, die am Donnerstag im AMS-Landesdirektorium beschlossen wurde, bereits seit längerem Verhandlungen mit den Sozialpartnern gegeben habe: "Wir als AMS sind auch seit einigen Wochen informiert."

AMS-Chefin: "Autozulieferer trifft es als erstes"

Für die Maßnahme an sich zeigt Beyer großes Verständnis: "Bei der Automobilbranche weiß niemand, wo die Reise hingeht. Daher sind die Händler, wo Kässbohrer zuliefert, mit ihren Aufträgen sehr vorsichtig. Das trifft Kässbohrer, die Autotransporter herstellen, daher so wie anderer Autozulieferer als erstes." Fix ist, dass die Kurzarbeit vorerst einmal bis 31. August bewilligt ist.

Dass bei Kässbohrer nun Kündigungen anstehen, glaubt Beyer nicht - im Gegenteil: "Die Firma will gerade durch die Einführung von Kurzarbeit Kündigungen vermeiden. Das ist sehr verantwortungsvoll, denn Kurzarbeit zu beantragen ist sehr aufwändig."

Arbeitslosigkeit ist auch im Februar weiter sinkend

Beyer ist aber generell eher optimistisch, was den Salzburger Arbeitsmarkt angeht: "Zur Zeit haben wir keine Anzeichen, dass andere Firmen auch Kurzarbeit planen. Wir haben nicht einmal anfragen. Denn laut Prognosen wird sich die Konjunktur in der Industrie bald wieder erholen." Speziell in der Metallbranche sehe es eigentlich - Stichwort: Fachkräftemangel - am Arbeitsmarkt sehr gut aus, sagt die Expertin: "Die Arbeitslosigkeit im Bundesland Salzburg ist auch im Februar sinkend - in der generellen Tendenz - und vor allem wird sie weit über dem Österreich-Schnitt sinken."

Quelle: SN