Eugendorf will mit Broschüre den Ab-Hof-Verkauf stärken

Die Marktgemeinde Eugendorf informiert mit der Broschüre "Gutes von daheim" über örtliche Landwirte und Produzenten und zeigt, wo man direkt vor Ort Lebensmittel einkaufen kann.

Noch dominieren Vogerlsalat, Winterkresse, Petersilie und Rucola in den Folientunneln von Philipp Pertiller vom Biohof Pertiller in Eugendorf. Im Hofladen findet der Kunde aber eine reiche Auswahl an Gemüse und Obst sowie Eier und Honig. "Im Winter und Frühjahr muss ich natürlich zukaufen, aber im Sommer kommt der Großteil des Gemüseangebots vom eigenen Hof", so der 29-Jährige.

Der Absolvent der HBLA Ursprung hat sich vor mehr als einem Jahr selbstständig gemacht und auf dem kleinen elterlichen Biohof am ...