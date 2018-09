Ein Steinmetz und zwei HAK-Schüler aus Salzburg konnten sich bei den Berufseuropameisterschaften (EuroSkills) in Budapest durchsetzen.

Mehr als 500 junge Fachkräfte aus ganz Europa zeigten diese Woche bei den EuroSkills in Budapest ihr Können. Österreich war mit einem Team von 43 Teilnehmern in 36 Berufen dabei - und wurde dabei Vize-Europameister der EuroSkills 2018.

Aus Salzburg gingen der 22-jährige Steinmetz Robert Moser aus Seekirchen sowie die beiden HAK-Schüler Lukas Gsenger und David Feitzinger an den Start. Alle drei konnten mit ihrer Leistung überzeugen und bekamen Medaillen: Robert Moser konnte sich die Silbermedaille erkämpfen - und musste dafür ordentlich schwitzen. Sein Bewerb erforderte körperliche Höchstleistungen: 18 Stunden lang musste er einen extrem harten Kalkstein bearbeiten.

Lukas Gsenger und David Feitzinger erlangten in ihrem Bewerb Bronze. Die beiden 18-Jährigen HAK-Schüler traten im Bereich "Entrepreneurship/Unternehmertum" an und hatten als Aufgabe einen Businessplan und eine Geschäftsidee zum Thema "Waste-Management" auszuarbeiten. Das Ziel war, Abfall zu vermeiden. Dazu sollten sie auch ein Produkt innovativ auf den Markt bringen. Sie präsentierten schließlich in der Wettbewerbssprache Englisch ein Gerät, das stark verschmutztes Wasser in Trinkwasser verwandelt. Wegwerfflaschen könnten so eingespart werden.

Auch aus den anderen Bundesländern schafften es viele Teilnehmer aufs Podest: Insgesamt gab es für die österreichischen Teams vier mal Gold, vierzehn mal Silber und drei mal Bronze. Im Nationen-Ranking belegte Österreich Platz zwei hinter Russland.

Gemeinsames Abschieds-Ständchen

Vor Abfahrt zur Preisverleihung sangen die jungen Talente gemeinsam den Fendrich-Klassiker "I am from Austria".

Übrigens: Die nächsten EuroSkills 2020 finden erstmals in Österreich statt - in Graz.

Steinmetz Robert Moser beim Wettkampf-Finish

Ergebnisse Team Austria EuriSkills 2018