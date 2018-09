EuroSkills in Budapest: Salzburger zeigen ihr Können

In Budapest finden noch bis Samstagabend die Berufseuropameisterschaften (EuroSkills) statt - eine Leistungsschau der Besten. Auch Salzburger gingen in der ungarischen Hauptstadt ins Rennen.

Die Wettkämpfe sind vorüber, jetzt heißt es bis Samstagabend warten auf die Medaillenvergabe. Mehr als 500 junge Fachkräfte aus ganz Europa zeigten diese Woche bei den EuroSkills in Budapest ihr Können in 39 Berufen. Österreich war mit einem Team von 43 Teilnehmern in 36 Berufen dabei.

Aus Salzburg an den Start gingen der 22-jährige Steinmetz Robert Moser aus Seekirchen sowie die beiden HAK-Schüler Lukas Gsenger aus Scheffau und David Feitzinger, die im Bereich "Entrepreneurship/Unternehmertum" antraten. Die beiden 18-Jährigen hatten als Aufgabe einen Businessplan und eine Geschäftsidee zum Thema "Waste-Management" auszuarbeiten. Das Ziel war, Abfall zu vermeiden. Dazu sollten sie auch ein Produkt innovativ auf den Markt bringen. Die beiden HAK-Schüler präsentierten schließlich in der Wettbewerbssprache Englisch ein Gerät, das stark verschmutztes Wasser in Trinkwasser verwandelt. Wegwerfflaschen könnten so eingespart werden. Das Resümee der beiden nach dem Wettkampf: "Alle Teams waren stark, schauen wir mal, ob es eine Medaille wird." Bis zu den Berufseuropameisterschaften gelangt seien sie, "weil wir so eine engagierte BWL-Lehrerin haben".

Körperlichen Hochleistungssport zeigte Steinmetz Robert Moser aus Seekirchen. Zu bearbeiten hatte er 18 Stunden lang einen extrem harten Kalkstein. "Mir tut alles weh", erklärte er am Freitagabend beim Abendempfang der Wirtschaftskammer Österreich im Ballsaal des Hotel Corinthia in Budapest. In den ehrwürdigen Räumen hatte einst der ungarische Komponist und Pianist Bela Bartok Konzerte gegeben. Für Robert Moser war es in Budapest nach den WorldSkills in Abu Dhabi im vergangenen Jahr der zweite Einsatz bei einem großen Berufswettbewerb. Ob es dieses Mal eine Medaille wird? "Schwer zu sagen, alles ist möglich. Kaum ein Teilnehmer ist mit der schweren Aufgabe wirklich gut zurecht gekommen und mit dem Stück fertig geworden", erklärte Moser. Wenn es nicht klappt, sieht er es sportlich: "Dabei sein ist alles." Ein Motto, das der 22-Jährige als ehemaliger Beachvolleyball-Profi gut kennt. Erst vor einem Jahr ist er von Wien in den elterlichen Steinmetz-Betrieb nach Seekirchen zurückgekehrt. Vielleicht aber, meint der junge Steinmetzmeister, "gehe ich jetzt noch studieren".

In losgelöster Feierlaune waren die drei Salzburger Teilnehmer am Freitagabend im Hotel Corinthia jedenfalls sichtlich. Auch Österreichs Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer hatte seinen Spaß mit den jungen Fachkräften, die allesamt ebenfalls beachtlich groß gewachsen sind, so wie der WKÖ-Präsident. Zusammen posierten sie prompt freilich auch für ein Selfie. Dabei entpuppte sich das Stecktuch in Mahrers Sakko als kleine rot-weiß-rote Fahne, die er herauszauberte und fürs Foto perfekt inszenierte. Ein Trick, den er sich vom steirischen Wirtschaftskammerpräsidenten Josef Herk abgeschaut hatte, gestand Mahrer. Die Stadt Graz ist im September 2020 nächster Austragungsort der EuroSkills. Damit gastieren die Berufseuropameisterschaften erstmals in Österreich. Seit zwei Jahren schon bereiten sich die Grazer auf das große Event vor. Zehn Millionen Euro hat man budgetiert. Mit viel Besuch ist jedenfalls zu rechnen: In Budapest kamen rund 80.000, um die jungen Fachkräfte und ihr Können zu bewundern. Auch zahlreiche Unternehmen nutzten die Chance, um sich zu präsentieren und sich auszutauschen über brennende Themen wie Ausbildung und Fachkräftesuche. So viel Europa in so spannender Zusammensetzung wie bei den EuroSkills sieht man selten.