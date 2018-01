Eurowings-Flieger in Salzburg mit einer Torte begrüßt

Vor einem Jahr gründete Eurowings, eine Lufthansa-Tochter, die Basis auf dem Salzburg Airport. Seither bot die deutsche Fluglinie 1273 Flüge an - ab und nach Salzburg. Viel Lob kommt von der Geschäftsführerin des Flughafens.

Die Eurowingsbasis am Salzburg Airport feiert Geburtstag: Vor einem Jahr landete der erste Eurowings-Flug - kommend aus Düsseldorf - in Salzburg. Der "Geburtstagsflieger" der Lufthansa-Tochter kam am Freitag aus Manchester. Grund genug für die Salzburger Flughafen, um den Tag mit einer Torte zu feiern. Im ersten Jahr bot die deutsche Airline 1273 Flüge mit einem Angebot von 419.270 Sitzplätzen an - von und nach Salzburg.

"Das Angebot ist sprichwörtlich grenzenlos"

Geschäftsführerin Bettina Ganghofer vom Salzburg Airport: "Eurowings ist ein wichtiger und verlässlicher Partner. Gemeinsam konnten wir in Salzburg das Flugangebot deutlich erhöhen. Das freut nicht nur mich als Geschäftsführerin, das freut vor allem auch unsere Passagiere, die Qualität und Verlässlichkeit schätzen. Natürlich nutzen nicht nur Salzburger und Bayern die Möglichkeiten, mit Eurowings ab Salzburg die Welt zu entdecken, sondern auch viele Gäste aus der ganzen Welt kommen mit Eurowings in unsere Region, um das Salzburger Land und das benachbarte Bayern zu besuchen. Das Angebot diesseits und jenseits der Grenze ist sprichwörtlich grenzenlos, denn Kultur, Kunst, Sport und Erholung sind bei Jung und Alt auf der ganzen Welt gleichermaßen nachgefragt."

Im Sommer auch nach Olbia oder Palma de Mallorca

Im Jänner 2017 startete die Airline mehrmals wöchentlich nach Brüssel, Paris und Hamburg. Das Angebot nach Köln/Bonn wurde gleichzeitig auf sieben wöchentliche Flüge ausgebaut. Im Sommerflugprogramm 2017 setzte die Lufthansa-Tochter zusätzlich verstärkt auf Sonnenziele rund um das Mittelmeer - etwa nach Sardinien/Olbia oder Palma de Mallorca. Im Sommer 2018 können sich sonnenhungrige Passagiere ab Salzburg über zusätzliche Flugverbindungen mit Eurowings nach Kos, Kreta/Heraklion oder Rhodos freuen. Mit dem aktuellen Winterflugplan wurde vor allem das britische Streckennetz erweitert. Neben Birmingham, Manchester, London Stansted und London Heathrow, bietet die Fluggesellschaft zudem wöchentliche Flüge in die deutsche Stadt Bremen an.

(SN)